Bomba in showbiz! Cu el se iubeste acum Ramona Gabor! A anuntat in aceasta dimineata, a tinut sa se afle de la ea: „Un copil…”

Dupa ce in ultimii sase ani a locuit in Dubai, Ramona Gabor s-a intors in Romania, desi a marturisit ca vrea sa se mute in America, acolo unde locuieste iubitul ei, alaturi de care are o relatie de un an de zile. Modelul nu a dorit sa dezvalui numele lui, insa a precizat ca nu este chinez. O noutate din viata satenei este faptul ca a lasat modelingul pe planul doi, acum se ocupa de investitii imobiliare.

„Nu mai locuiesc in Dubai, acum sunt mai mult plecata in Los Angeles, vreau sa obtin viza de lucru, ca sa ma mut in America. Visul meu este sa am gradinita. Am o relatie cu cineva, din Los Angeles. Suntem impreuna de anul trecut, din vara. Avem aproape noua luni, puteam sa am un bebe deja. Ne dorim un copil, daca va fi sa fie, il asteptam cu drag. Este prieten de-al iubitului surorii mele, nu este chinez.

Am lasat modelingul pe planul doi. Mi-am construit cateva lucruri acolo, in Dubai. Am investitii imobiliare acolo, imi place foarte mult acolo. O garsoniera incepe de la 300. 000 de euro. Mentalitatea este foarte diferita in Dubai, dupa relatia pe care am avut-o, trei ani am fost singura. Arabii sunt foarte generosi, dar si cheltuitori”, a marturisit Ramona Gabor.

Ramona Gabor a implinit de curand frumoasa varsta de 29 de ani, si si-a sarbatorit zilele trecute ziua de nastere intr-un mare fel: a dat o petrecere grandioasa si luxoasa tocmai in Dubai, apoi a facut publice cateva imagini pe contul personal de socializare, surprinzandu-si total amicii virtuali.

„Ce aniversare frumoasa am avut in Dubai. Nu-mi mai pot dori nimic, pentru ca Dumnezeu m-a binecuvantat cu tot ce am nevoie: sanatate, dragoste, familie si prieteni. Va multumesc pentru toate urarile si va doresc tot binele din lume.”, a scris ea pe contul personal de socializare.

Se pare ca Ramona nu s-a gandit deloc la bani, de ziua ei a ales sa plateasca sume exorbitante pentru a-si indeplini toate dorintele. Potrivit unor surse, aceasta a cheltuit aproximativ 4.000 de euro pentru meniuri si aproape 10.000 de euro pentru aranjamentele din sala, potrivit wowbiz.ro. A avut parte de un meniu de fite si sampanie fina, iar atmosfera a fost intretinuta si de o dansatoare profesionista de Belly Dance. Ea a facut publice gustarile din care s-a infruptat impreuna cu invitatii ei, iar locul in care s-au distrat a fost aranjat ca pentru o mica printesa, potrivit cancan.ro.

