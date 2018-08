Bomba in showbiz! Designerul Philipp Plein este innebunit dupa Bianca Dragusanu! Creatorul de moda e indragostit lulea de frumoasa blonda

bianca dragusanu 3

La scurt timp de la despartirea de Tristan, Bianca Dragusanu a punctat decisiv la o personalitate internationala cu mare priza la femei. Se pare ca marele designer Philipp Plein a pus ochii pe frumoasa blonda si o curteaza asiduu.

Bomba in lumea mondena! Avem dovada clara ca Bianca Dragusanu a uitat relatia “nebuna” pe care a avut-o cu afaceristul englez Tristan Tate! Vedeta nu a glumit deloc in momentul in care a anuntat ca “gata”, totul s-a terminat intre ea si controversatul baiat de oras, iar o cale de impacare practic nu mai exista!

O dovedeste din plin pasul pe care frumoasa blonda este pe cale sa il faca si care ar propulsa-o la un... alt nivel! Si anume…Philipp Plein, barbatul rasfatat al modei mondiale, creatorul cu mare lipici la divele din intreaga lume, dar in special la romance!

Nu trebuie uitata povestea de dragoste scurta, dar intensa, pe care Plein a trait-o cu Madalina Ghenea, relatia de durata avuta cu manechina Andreea Sasu sau scurtul episod, de data recenta, cu Loredana Chivu!

Bianca Dragusanu este curtata de Philipp Plein? se va intalni cu el, la Monaco?

Surse din preajma designerului (ca doar nu degeaba s-a iubit cu atatea romance si a deschis un magazin la Bucuresti) sustin ca Plein ar fi pornit asaltul la Bianca de ceva vreme, iar de putin timp, pare sa aiba si sanse de reusita!

Fosta prezentatoarea ar fi inceput sa ii raspunda la mesaje, mai mult, se vorbeste ca toata ziua cei doi inrosesc telefonul mobil. Phillipp este innebunit dupa frumoasa vedeta si ii cere mereu romancei sa accepte o intalnire cu el. Este dispus sa faca orice numai ca sa ii intre in gratii Biancai. Si, cum weekendul se apropie cu pasi repezi, nu este imposibil sa ne trezim ca frumoasa blonda va fi purtata pe calea aerului de un avion pricopsit, privat sau nu, direct spre Monaco unde o asteapta miliardarul.

In concluzie, daca acum Bianca Dragusanu este doar curtata de Philipp Plein, nu este exclus ca, in curand, sa aflam ca avem un nou cuplu-bomba in showbiz-ul... nu romanesc, ci international.

