Bomba in showbizul romanesc! Ce s-a aflat despre Andreea Esca si Stefan Banica Jr.

Toata lumea ii cunoaste de la televizor, insa putini sunt cei care stiu ca unele dintre vedetele de la noi, desi se bucura de succes in ceea ce fac, nu au o statura impunatoare. Una dintre celebritatile micului ecran care nu se poate lauda la capitolul inaltime este Andreea Esca. Telespectatorii o vad in fiecare seara la pupitrul stirilor insa nu multi stiu ca celebra prezentatoare are o inaltime de 1,58 metri. Si vedetele masculine se confrunta cu aceasta problema. Este cazul lui Stefan Banica Jr., care are 1,72 metri inaltime. In perioada in care era casatorit cu Andreea Marin, cei doi au aparut de mai multe ori in imagini in care era evident ca "Zana" este mai inalta decat cunoscutul artist.