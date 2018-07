Bomba la Iasi! Inspectia Judiciara vine in control!

Inspectia Judiciara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inspectia Judiciara va incepe, in semestrul II din 2018, o serie de controale de fond, in care vor fi vizati judecatorii, dar si procurorii. Inspectorii vor cerceta toate dosarele de mare coruptie, dosarele mai vechi de 10 ani, dar si daca judecatorii au motivat in termenul legal sentintele. ”Program controale -Semestrul II 2018 Directia de inspectie judiciara pentru judecatori I. Controale de Fond Judecatoria Sibiu Judecatoria Turda Judecatoria Tg. Mures Tribunalul Sibiu Tribunalul Cluj Curtea de Apel lasi Magistratii au liber la injurat politicieni! Decizie de ultima ora a ICCJ II. Controale tematice activitate magistratilor-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie; respect ...