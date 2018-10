Bomba la Pro TV! Vestea primita de Smiley din partea postului! Da, e adevarat

Smiley reuseste sa le impace pe toate! El se imparte intre concerte, studioul sau de inregistrari de la HaHaHa Production, dar si emisiunile de la Pro Tv. Artistul este jurat la „Vocea Romaniei” si prezentator la „Romanii au talent”.

Pe langa asta, Smiley este si vlogger. El posteaza des pe canalul sau de Youtube. Mai mult, in aceasta saptamana va putea fi vazut si in serialul „Triplu Sec”, tot la Pro TV, iar in curand si in „Las Fierbinti”. Asta nu e tot! Smiley se pregateste si pentru turneul national „Confesiune”, care se va desfasura in perioada 29 octombrie-18 noiembrie si pentru care repeta de zor.

Smiley va juca in „Las Fierbinti”?

Pe numele sau real Tiberu Andrei Maria (35 de ani), artistul va aparea joi, 18 octombrie, de la 20.30, in serialul “Triplu Sec” (PRO TV). Si Andra si Irina Rimes apar, jucand propriile roluri de jurate de la “Vocea Romaniei”, iar Tudor Chirila este inlocuit in film, pe scaunul de jurat, cu Oana Pellea, una dintre actritele principale ale serialului, potrivit click.ro. Smiley a mai cochetat cu actoria si in trecut. El a aparut si in „Cu un pas inainte” (2007), dar si in „Selfie”. Recent, el a fost pe platourile de filmare ale serialului „Las Fierbinti”, unde s-a pozat cu Mihai Bobonete, Mihai Rait, Costi Dita si Adrian Vancica.

Smiley a fost recent la Londra

Smiley a avut parte de o experienta extrem de placuta! Totul s-a intamplat in Londra cand fanii l-au luat cu asalt pe idolul lor.

Smiley a povestit o intamplare care l-a surprins intr-un mod cat se poate de placut. Aflat in Londra, indragitul cantaret a fost luat cu asalt de fanii sai care atunci cand si-au vazut idolul au mers glont la el sa faca o poza. La un moment dat, Smiley era inconjurat de 20 de oameni dornici sa aiba o amintire cu el!

„Sunt atat de multi romani in Londra! S-au adunat vreo 20 de oameni care faceau poza cu mine si un londonez nu intelegea ce se intampla. A facut si el poza cu mine si a pus-o pe net, se intreba oare cine sunt!”, a marturisit Smiley la ”Intre showuri”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.