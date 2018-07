Bomba! Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, devine inculpat! Urmeaza sa fie suspendat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul Onea Lucian, sub aspectul savarsirii infractiunilor de participatie improprie, sub forma complicitatii, la savarsirea infractiunii de inducere in eroare a organelor judiciare, represiune nedreapta si cercetare abuziva. In fapt, procurorii au retinut ca, in anul 2015, inculpatul Onea Lucian (procuror sef in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti) a participat la constrangerea unui martor (amenintandu-l in mod direct ca o va inculpa pe sora acestuia intr-o cauza penala) sa intocmeasca in fals o sesiz ...