BOMBA Pagina de Facebook a lui Oreste Teodorescu, INCHISA dupa mii de raportari

Anunț de ultimă oră făcut de jurnalistul Rareș Bogdan pe Facebook. Pagina lui Oreste Teodorescu a fost închisă de Facebook, în urma mai multor raportări. Recent, Oreste Teodorescu a fost implicat într-un scandal de proporții în care acuza Poliția Română de abuz în serviciu.

"Sunt disperati sa ne inchida gura! Mii de raportari impotriva uneia dintre cele mai puternice si influente pagini de facebook din Romania. Cu siguranta cea mai influenta in zona dreptei, 325.000 de urmaritori, pagina prietenului Oreste Teodorescu. Am vorbit cu el in dimineata aceasta si mi-a zis: Rares, mi-a fost închis contul de Facebook cu 325.000 de urmăritori, fiind raportat de trolii ciumei roșii pentru ca am distribuit imagini cu “muie PSD”. Cică sunt imagini trucate... din păcate nu am avut imagini reale

ABSOLUT UNIC, maestrul Oreste! UNICULOreste. #rezistam #continuam #ilsustinpeoreste", a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

