BOMBA! Perchezitii in birourile Veolia: Anchetatorii vor capurile directorilor care au dat spaga pentru marirea tarifelor. Avocatii au venit la Primaria Iasi

• Compania franceza Veolia, care opereaza sistemul de termoficare din Iasi, sta pe un butoi de pulbere gata sa explodeze • Mai multe perchezitii au fost facute zilele acestea in sediile principale ale Veolia din Europa de catre Parchetul national financiar din Franta • Anchetele demarate in Romania au fost preluate si de straini, dupa ce fosti directori ai Veolia au fost acuzati de o serie de infractiuni, printre care evaziune fiscala, luare de mita si violarea vietii private • In aceeasi perioada, echipele de avocati platiti regeste de grupul Veolia au venit la Iasi pentru a impune scumpirea pretului gigacaloriei inainte de datele prevazute in contractul semnat cu Primaria Iasi, dar si pen ...