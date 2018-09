BOMBA Prefectul Capitalei, la ieșirea de la Parchetul General: Audierea mea nu are legatura cu dosarul protestelor

Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, a plecat, marți dimineață, de la sediul Parchetului General. Ea neagă că a fost audiată în dosarul deschis după violențele de la protestul din 10 august, scrie Mediafax.

”Nu are legătură cu dosarul. Nu am nimic de ascuns. Aici fiind un Parchet mai sunt și alte dosare. Nu am venit cu dosarul acesta. Nu am mai fost citată. Daca o să mai fiu, o să vin”, a spus la plecarea de la Parchetul General prefectul Speranța Cliseru.

Ea a precizat că se va prezenta la audierile din Comisia de apărare din Senat, programate marți, la ora 13.

Cliseru, alături de ministrul de Interne, Carmen Dan, dar și comandantul Jandarmeriei, Laurențiu Cazan, vor fi audiați, tot marți, la Comisia de Apărare din Senat cu privire la violențele din 10 august din Piața Victoriei.

Prima care ajunge în fața comisiei parlamentare este Speranța Cliseru, prefectul Capitalei, de la ora 13.00. Ulterior, este așteptat comandatul Jandarmeriei, Laurențiu Cazan, de la ora 13.45.

Citește și: Victor Ponta s-a enervat pe Guvernul Dăncilă - Este nevoie urgentă de comisie de anchetă parlamentară

La Parchetul General, începând cu ora 11:00, este așteptată și Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a confirmat aceasta pentru MEDIAFAX.