Bomba! Sevil Shhaideh, audiata la DNA in dosarul Belina

Fostul vicepremier Sevil Shhaideh s-a prezentat miercuri in fata procurorilor de la DNA pentru a da noi declaratii in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu privind trecerea insulei Belina din proprietatea statului in cea a CJ Teleorman pe vremea cand indeplinea functia de secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii. Acesta este dosarul care a dus la demisia acesteia din functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii in urma unei cereri a pe atunci premierului Mihai Tudose. In dosar era vizata si Rovana Plumb, ministru al Fondurilor Europene, dar Camera Deputatilor nu a aprobat cererea incuviintare a urmarii penale. In septembrie 2017, DNA a anuntat ca Sevil Shhaideh este suspectata de savarsirea infractiuni ...