Bomba sexy care a aparut in acest weekend pe litoral. Are cel mai frumos corp din lume

Suspiciuni de pesta porcina langa Bucuresti Realitatea TV informează că există suspiciuni de pestă porcină lângă Bucureşti. Citește mai departe...

Pivnita de sub casa lui Benjamin Franklin ascundea ceva groaznic. "A fost un criminal?" Benjamin Franklin (1706, Boston - 1790) este una dintre cele mai cunoscute personalități din istoria Statelor Unite, unul din Founding Fathers, diplomat, om de știință, inventator, filozof, profesor și om politic. Galeria Foto. Citește mai departe...

Franta anunta ca are 840 de poduri in pericol de prabusire. La noi, in schimb, toate sunt in regula Un raport de audit solicitat de Guvernul de la Paris a relevat ca aproximativ 840 de poduri din Franta sunt intr-o stare avansata de degradare si risca sa se prabuseasca, informeaza The Associated Press, citand presa franceza.

PROGNOZA METEO lunara: Cum va fi vremea in prima zi de scoala Temperaturi mai ridicate decât media climatologică, dar şi ploi în unele regiuni, în perioada 20 august – 17 septembrie, anunţă ANM. Valorile termice prognozate de către meteorologi pentru următoarele patru săptămâni vor fi, în general, mai ridicate decât media climatologică a perioadei, în timp ce ploile îşi vor face simţită prezenţa în special în zonele […] The post PROGNOZA METEO lunară: Cum va fi vremea în prima zi de şcoală appeared first on Cancan.ro.

Bilanțul final dupa tragedia din Italia! Numarul mortilor ajuns la 43! Operaţiunea de căutare a persoanelor dispărute după ce viaductul Morandi s-a prăbuşit în Genova s-a încheiat peste noapte după ce au fost găsite ultimele trei corpuri, numărul morţilor ajungând la 43.(CITEȘTE ȘI: INCENDIU PUTERNIC LA BOTOŞANI: O FABRICĂ DE CAUCIUC A FOST DISTRUSĂ) Cele trei cadavre au fost recuperate dintr-o maşină strivită sub dărâmăturile podului iar […] The post Bilanțul final după tragedia din Italia! Numărul morţilor ajuns la 43! appeared first on Cancan.ro.

Augustin Zegrean taxeaza Jandarmeria: Nimic nu poate justifica sa bați cetațenii care manifesta EXCLUSIV Vineri, 10 august, a avut loc manifestația diasporei împotriva Partidului Social Democrat (PSD) care a fost marcată și d ...

Jandarmerița Ștefania, facuta praf de Lucian Becali. “Alerga mai rau ca la Olimpiada. O fi luat ceva infecții…” Lucian Becali a făcut-o praf pe jandarmerița Ștefania, care a fost agresată în Piața Victoriei, la protestele care au avut loc pe 10 august. În primă fază, colegii de muncă ai tinerei au precizat că aceasta riscă să ajungă în scaun cu rotile în urma loviturilor încasate. Ștefania a ajuns la spital, însă după mai […] The post Jandarmerița Ștefania, făcută praf de Lucian Becali. “Alerga mai rău ca la Olimpiadă. O fi luat ceva infecții…” appeared first on Cancan.ro.

Primele imagini de la botezul fiului lui Alex Erbașu! FOTO-VIDEO Sărbătoare mare în familia lui Alex Erbașu! Milionarul și-a creștinat, astăzi, băiețelul, Levin Mihail. De când a devenit tâtic, fiul regretatului multimilionar Mihail Erbașu nu își mai încape de fericire. În urmă cu câteva ore, alături de frumosa sa soție a participat la emoționata ceremonie religioasă ce a avut loc la Biserica Cașin din Capitală.(CITEȘTE […] The post Primele imagini de la botezul fiului lui Alex Erbașu! FOTO-VIDEO appeared first on Cancan.ro.

Ministru: Si-a asumat cineva protestul? Nu. De ce? Pentru ca stia ca vor fi violente? Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ştefan Radu Oprea, a scris, pe Facebook, că nimeni nu şi-a asumat protestul Diasporei din 10 august, pentru că ştia că vor fi violenţe, iar vinerea trecută „cineva” a încercat „prin forţă dărâmarea unui mecanism care funcţionează”, respectiv guvernarea PSD.