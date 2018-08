Bomba! Sotia lui Klaus Iohannis ar putea deveni ''penala''? Carmen Iohannis audiata la DNA?!

Carmen Iohannis si Klaus Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Carmen Iohannis, sotia presedintelui Klaus Iohannis, ar urma sa fie audiata in cazul imobilului pierdut in instanta si de pe urma caruia familia Iohannis a incasat peste 300.000 de euro chirie. Potrivit surselor Antena 3, procurorul de caz ia in calcul audierea lui Carmen Iohannis, audierile urmand sa inceapa in perioada imediat urmatoare. Presedintele ar putea fi citat ca martor. Iohannis demis pentru inalta tradare Redactia Lumeajustitiei.ro a depus in 9 mai 2018, la registratura sediului central al DNA din Bucuresti, o sesizare penala impotriva Presedintelui Klaus Werner Iohannis, a sotiei sale Carmen Iohannis si a notarului Radu Gabriel Bucsa din Sibiu, in legatura cu manoperele ...