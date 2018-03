Bomba! Un condamnat penal vrea sefia IMM-urilor de la Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi se deruleaza a doua proba a concursului privind ocuparea postului de conducere a Agentiei pentru IMM-uri Iasi. La prima proba, cea scrisa, au fost admisi trei candidati, fiind vorba de Narcis Tabacaru, actualul director, Savescu Nicoleta Ingrid si Riznic Sorin Mihail. Cel din urma este condamnat penal la cinci ani de inchisoare cu executare, pentru complicitate la inselaciune, intr-un dosar legat de clanul Cordunenilor din Iasi, cu un prejudiciu de 132.172 lei. Sorin Mihail Riznic a fost trimis in judecata in anul 2010, pentru initiere sau constituire a unui grup organizat dupa ce, impreuna cu membri ai clanului Corduneanu, ar fi racolat persoane carora le-a facut documente false in vederea obtinerii unor imprumut ...