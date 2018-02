BOMBA! Un iesean a invins in instanta o corporatie gigant. Angajatul va primi daune materiale de la firma spaniola

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un barbat din Iasi care si-a dat in judecata compania angajatoare a avut castig de cauza in instanta • Ieseanul a inaintat un proces prin care a cerut anularea deciziei de concediere si plata unor daune morale din partea corporatiei, dupa o serie lunga de situatii nefaste in care a fost pus • Mai multi fosti angajati ai fabricii spaniole din Iasi au deschis procese in instanta prin care au cerut anularea deciziei de concediere, asta dupa ce li s-au incheiat, in repetate randuri, contracte pe perioada determinata de 2-3 luni Un iesean a reusit uluitoarea performanta de a castiga razboiul cu o corporatie straina. Magistratii de la Tribunalul Iasi au dat castig de cauza barbatului care a dat in judecata firma anga ...