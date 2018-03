Bomba zilei! Cambridge Analytica a recurs la serviciile firmei Black Cube

Black Cube google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Controversata companie Cambridge Analytica a recurs la serviciile firmei israeliene private de informatii Black Cube - implicata in dosarul privind hartuirea procurorului sef al DNA Laura Codruta Kovesi - sa pirateze datele personale ale lui Muhammadu Buhari inainte de alegerile din Nigeria, a declarat marti, in Parlamentul britanic, avertizorul de integritate Christopher Wylie, iar predecesorul sau, romanul Dan Muresan, ar fi fost otravit in Kenya, a spus el, potrivit Reuters, scrie news.ro. „Aceasta companie a folosit serviciile unei firme private israeliene de informatii, Black Cube”, a spus avertizorul de integritate Christopher Wylie. Black Cube - implicata de asemenea in scandalul sexu ...