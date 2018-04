Bomba zilei! EL este actualul sot al Ionelei Prodan. L-a tinut ascuns, iar acum o plange la capatai: Cine este barbatul misterios:

Toni Antohi, cel de-al doilea sot al Ionelei Prodan, locuieste departe de Bucuresti, undeva in Moldova, iar despre acesta nu se cunosc foarte multe detalii. Artista a vorbit frumos despre el insa de fiecare data.

Regretata artista Ionela Prodan va fi ingropata alaturi de fostul ei sot, Traian Tanase, care a murit de infarct la scurt timp dupa ce s-au casatorit. Nu multi cunosc faptul ca ea s-a recasatorit apoi cu un alt barbat, inginer de meserie, molodvean molcom dupa cum il descria chiar ea, pe nume Toni Antohi.

In cadrul unui interviu mai vechi, pentru GDS, Ionela Prodan a declarat ca pentru ea familia reprezinta cel mai important lucru in viata si este vizibil faptul ca i-a insuflat si fiicei ei aceste valori dupa care artista se ghida. Cantareata a marturisit ca ii era greu sa stea departe de familie atunci cand pleca in turnee, insa si-i imagina mereu pe membri familiei ei ca fiind langa ea, si doar asa putea trece peste momentele de dor si ingrijorare. „Pentru mine, familia este pe primul loc. Chiar si atunci cand eram tanara si ma luptam sa ajung in fruntea ierarhiei profesiei mele, cand faceam turnee si eram silita sa lipsesc luni in sir de langa casa, gandul meu era, in primul rand, la familie. Imi aduc aminte si acum, cu inima stransa, cum, de Craciun, eram la mii de kilometri distanta de fetitele si sotul meu, si, in timp ce cantam, imi imaginam cum stau ei toti trei in jurul bradului si canta colinde… Incercam sa ma revansez si cand ajungeam acasa eram, la randul meu, un fel de Mos Craciun care ii umplea de daruri pe toti cei dragi, indiferent daca era iarna sau vara. Ulterior, dupa decesul fulgerator al primului meu sot, din „vedeta familiei“ m-am transformat in „seful ei“… Marturisesc insa ca nu mi-a fost deloc usor sa ma impun. Anii au trecut, mi-am regasit linistea sufleteasca langa cel de-al doilea sot, inginerul Toni Antohi, un moldovean molcom, care s-a incumetat sa cladeasca alaturi de mine un nou camin”, povestea interpreta in urma cu mai multi ani.

Ionela Prodan a murit in spital

Ionela Prodan a murit ieri, 16 aprilie, dupa ce s-a luptat o perioada lunga de timp cu o boala crunta. Se pare ca mama impresarei Anamaria Prodan avea probleme grave la pancreas, iar artista de muzica populara si-a petrecut ultima perioada a vietii mai mult prin spitale. Anuntul a fost facut de fiica sa, Anamaria Prodan, pe Facebook.

La cateva ore dupa decesul artistei, Spitalul Universitar de Urgenta Elias, unde era internata, a transmis un comunicat de presa in care anunta ca decesul Ionelei Prodan a survenit in urma unui stop cardio respirator.

