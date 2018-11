Bomba zilei! Liviu Pop anunta o migrare a parlamentarilor catre PSD

camera deputatilor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Coalitia PSD-ALDE nu e in pericol sa piarda majoritatea parlamentara, dupa excluderea lui Adrian Tutuianu si Marian Neacsu, declara la RFI senatorul social-democrat Liviu Pop. El spune ca saptamana viitoare vor exista parlamentari de la alte partide sau independenti care vor anunta in plenul Senatului sau al Camerei Deputatilor trecerea in grupul PSD, o informatie 100% sigura, scrie News.ro. Intrebat daca exista pericolul ca PSD–ALDE sa piarda majoritatea parlamentara, dupa excluderea lui Tutuianu si Neacsu, Liviu Pop a raspuns: „Nu, astazi nu exista acest pericol si mai mult, saptamana viitoare vor mai fi parlamentari care vor veni in grupul PSD. De la alte partide sau parlamentari inde ...