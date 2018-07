Bomboana otravita

Sorin Rosca Stanescu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este absolut senzational modul in care presedintele Klaus Iohannis si-a prezentat opiniei publice a doua mare infrangere dintre cele trei suferite in aceasta luna. Nu a mai avut incotro si a trebuit sa promulge legea de organizare judecatoreasca. Aceasta, odata publicata in Monitorul Oficial, intra in vigoare. Aceasta pilula amara, din perspectiva lui, otravita, a incercat sa o ambaleze in ciocolata si astfel le-a servit-o batalioanelor #rezist. O smecherie ieftina. Mult prea stravezie. Nedemna de un presedinte al republicii. A fost o luna grea pentru Klaus Iohannis. A fost obligat sa semneze revocarea Laurei Codruta Kovesi. Sub amenintarea unei suspendari iminente. La scurt timp, s-a umilit in ...