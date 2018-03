Bono, despre ancheta din cadrul One Campaign: Trebuie sa imi asum o oarecare responsabilitate

Bono, solistul trupei U2, s-a scuzat pentru cazurile de comportament abuziv şi hărţuire sexuală din cadrul organizaţiei One Campaign, pe care a cofondat-o, şi a declarat că trebuie să îşi asume o oarecare responsabilitate. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); El a declarat pentru Mail on Sunday: „Regretăm foarte mult. Urăsc batjocura, nu o pot suporta”. Bono a vorbit şi despre ancheta internă şi a spus că s-a simţit „furios” după ce a aflat, în luna noiembrie, de acuzaţiile aduse de angajaţi ai fundaţiei. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); „Echipa mea şi cu mine am auzit despre nelinişti legate de moralitatea scăzută şi managementul defectuos de la biroul acesta (Johannesburg, n.r.), dar nimic asemănător cu ceea ce a reieşit recent. Conducerea de acolo a eşuat în protejarea angajaţilor şi trebuie să îmi asum o oarecare responsabilitate pentru asta”, a declarat el. Muzicianul irlandez a menţionat că i-ar plăcea să se întâlnească cu victimele pentru a se scuza personal. Între membrii proeminenţi ai consiliului de conducere al organizaţiei se numără David Cameron, fost prim-ministru al Marii Britanii, şi Sheryl Sandberg, COO Facebook. Organizaţia One Campaign a fost înfiinţată în 2004, iar activitatea ei este concentrată pe lupta împotriva sărăciei şi prevenirea bolilor, mai ales în Africa. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@& ...