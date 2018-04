Bonurile de 38 lei, emise la 21 martie, castigatoare la Loteria bonurilor

Bonuri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bonurile in valoare de 38 lei emise la 21 martie au iesit castigatoare la a cincea extragere a Loteriei fiscale din acest an, dupa trei extrageri lunare si una speciala de Paste. Fondul total de premiere, de un milion de lei, va fi impartit la maximum 100 de persoane, relateaza news.ro. La extragerea de duminica, organizata in studioul Loteriei Romane, au participat bonurile fiscale emise in luna martie, iesind castigatoare cele cu valoare de 38 de lei emise la 21 martie. Daca vor fi depuse peste 100 de cereri de revendicare a premiilor, va fi organizata o a doua extragere, pentru desemnarea celor 100 de castigatori, potrivit Ministerului Finantelor. Rezultatele extragerii vor fi postate pe site-ul Finant ...