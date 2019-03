BOR, reactie IMPOTRIVA lui Iohannis: Are atitudini anticrestine!

Klaus Iohannis 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La doar o zi dupa declaratiile lui Klaus Iohannis impotriva referendumului pentru familie si a sustinatorilor acestuia, Biserica Ortodoxa reactioneaza.Purtatorul de cuvant BOR, Vasile Banescu, puncteaza lipsa claritatii spirituale a presedintelui, atitudinile anticrestine, precum si ofensa la adresa a milioane de romani. ”A idolatriza toleranta (care are stabilimentele ei) si care nu doar ca nu e automat si in orice context o virtute, dar care practicata fara discernamant poate destructura etic o societate (de exemplu, toleranta fata de coruptie, fata de disolutia familiei, fata de siluirea ordinii morale, fata de asaltul marginii asupra centrului etc.), este ceva lipsit de claritate spirituala ...