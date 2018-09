Boris Johnson a divortat de Marina Wheeler

Fostul ministru de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, a anunţat că divorţează de soţia sa, Marina Wheeler, scrie The Guardian. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Johnson şi Wheeler, ambii în vârstă de 54 de ani, au fost căsătoriţi timp de 25 de ani. Ei au făcut anunţul într-un comunicat comun după ce în The Sun au apărut informaţii conform cărora Johnson a fost infidel. În comunicatul trimis către Press Association de către un prieten de familie, cei doi susţin că au decis acum câteva luni că este în interesul lor să se separe. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); „Am căzut de acord să divorţăm iar acest proces este în desfăşurare. Ca prieteni, vom continua să ne susţinem cei patru copii în anii următori. Nu vom comenta mai mult.”, se arată în comunicat. Vestea separării vine într-un moment crucial pentru ambiţiile politice ale lui Johnson. El şi-a dat demisia în iulie după ce s-a opus planului pentru Brexit al prim-ministrului Theresa May şi de atunci a devenit principala voce critică a planului, existând zvonuri că el ar plănui să candideze pentru conducerea Partidului Conservator. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.