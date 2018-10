Bote, declaratii in premiera despre Bianca si ultimii ei iubiti: ”E bine ca schimba milionarii si nu fraier

Catalin Botezatu nu este doar creator de moda, ci si creatorul mai multor oameni care au devenit mai celebri chiar decat el. Fostii lui manechini au ajuns medici, altii politicieni, iar unele, femei dorite in palmaresul milionarilor. Aflat intr-un cabinet stomatologic de lux, l-am pus pe Bote sa deschida gura si sa spuna totul despre fostul coleg de modeling, Marian Oprisan, cunoscutul politician din Vrancea. Despre Bianca Dragusanu, Botezatu spune ca nu l-a meritat pe Victor si ca e normal sa schimbe milionarii, nu fraierii.

Pe ce pune Botezatu mana creste de nu se mai opreste. De-a lungul carierei i-au trecut prin mana manechini care au ajuns mari oameni in stat sau au devenit ravniti de cei cu gusturi rafinate. Printre ei, si Adrian Alexandrov, tanarul iubit al Elenei Udrea, care, inainte de a deveni om de afaceri, se fotografia in celebrii chiloti creati de Botezatu. In anii ’80, la inceputurile modei romanesti, Botezatu a fost coleg cu cel care a devenit de ani buni liderul PSD din Vrancea, Marian Oprisan.

Din lotul celor lansati de Botezatu, Bianca Dragusanu ocupa cu siguranta rolul de mireasa colectiei. ”Nimeni nu avea incredere in ea la inceput, lumea zicea ca asta n-o sa faca nimic. La ora 12 ea statea tot timpul sa vada cum apare in presa. Si cum aparea presa, o bateai cu ziarul. Si daca nu scria ceva de ea, era disperata. I-ai spart dintii cu ziarul sau cum zicea? Eh, a fost asa o chestie…”, zice Botezatu.

"E bine ca schimba milionarii si ca nu schimba fraierii. Victor n-a fost milionar… Nu, Victor e un baiat extraordinar, dar e important pentru o femeie sa schimbe milionarii, nu fraierii. Macar sa fie cineva cu banuti. Daca-i schimba asa, o sa fie catalogata ca o femeie usoara, care umbla doar dupa bani. Cand esti o femeie frumoasa, inevitabil, vei avea iubiti, amanti, soti cu bani, n-ai cum. Daca esti o naspeta, aia e. Desi, si alea nimeresc uneori bine. Acuma, daca ai 10 barbati in viata ta nu inseamna ca esti curva”, a incheiat Botezatu capitolul Bianca.

Botezatu, la cabinetul lui Dima

Un alt manechin de-al lui Bote, Cosmin Dima, a ajuns medic stomatolog apreciat in randul vedetelor. Catalin i-a devenit pacient, dar si imaginea cabinetului in care te simti ca intr-un muzeu. ”Kofi Dima este un medic extraordinar, ma mandresc cu el pentru ca mi-a fost manechin pe vremuri, e un baiat frumos. In ziua de astazi a ajuns sa fie profesor si preda in fata unor oameni cu greutate la tot felul de congrese internationale… vezi ce au ajuns altii… ma face sa fiu mandru de el”, a spus Botezatu.

”Trebuie sa mentionez ca eu am practicat modelingul cat am fost student, si atunci sigur ca aveam o perioada mai libera, dupa ce am terminat facultatea sigur ca mi-am urmat drumul. Este o mandrie pentru mine prin prisma faptului ca el este un profesionist desavarsit si daca el este si imaginea clinicii si pacient, atunci mandria este si mai mare”, a declarat si medicul.

”Tot timpul cand vin la Kofi, ii spun sa-mi mai faca ceva, mai albeste-mi-i. Vrei sa fii Dorian Popa?, zice el. Doamne fereste, cu albul ala WC, nu”, a incheiat Botezatu.

