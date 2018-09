Botez marinaresc la bordul Navei Scoala Mircea (galerie foto)

Sărbătoarea Sf. Maria Mică din ziua de sâmbătă 8 septembrie ne găsește, la ora 8 dimineața, la 15 mile travers vest de cunoscuta insulă grecească Zakinthos, după ce am mai adăugat 75 de mile în cursul nopții și am lăsat în urmă și insulele Paxoi, Lefkada, Khefalinia. Este și ora de la care avem permisiunea să intrăm în apele teritoriale grecești, fapt care s-a întâmplat însă ceva mai târziu, pe la ora 10, când la bord a ajuns un alt oaspete neașteptat. Așadar, mare sărbătoare creștină, dar și mare sărbătoare la bord, păgână, ar spune unii, pentru că zeul Neptun a sosit azi la N.Ș. Mircea pentru a îi boteza pe cei care au îndrăznit să-i tulbure apele. Vorbim, cu alte cuvinte, de botezul marinăresc, o altă tradiție de la N.Ș. Mircea păstrată cu sfințenie la bord și reeditată în fiecare marș de instrucție fără excepție.Ca de obicei, surpriza a fost totală pentru cadeți la apariția Zeului și a nimfelor sale, de mare efect și pitoresc costumați și aranjați. Trebuie să menționăm aici și acum toată echipa, nu de alta, dar să nu se supere Zeul și să avem parte de o furtună înainte de intrarea în Souda. Maistrul militar clasa a II-a Marian Vârlan a fost în rolul zeului Neptun (maistrul militar principal Vasile Ursică, care îl interpreta cu talent pe Zeu ne-a refuzat de data asta), iar cele trei nimfe au fost jucate de maistrul militar principal Ionuț Comună (incredibilă transformare, se vede clar că îi place tot ceea ce ține de tradițiile marinărești), soldatul Mihai Bârgăoanu și caporalul Florin-Ionuț Neacșu, dar au fost și trei pirați, soldatul Bogdan Rînja, caporalul Marian Chehaia și fruntașul Mihai Pantalon. Maestru de ceremonii a fost colonelul doctor Eduard Moise, este a treia oară când o face, dar casca de motociclist cu care a apărut pe punte (oare de unde a făcut rost de ea?) nu l-a salvat de botezul marinăresc. Fiecare nebotezat a trebuit să se așeze pe scăunelul caznelor din ghiordelul cel mare, să bea licoarea special creată, totul în timp ce era stropit copios de jeturile furtunurilor de apă și din ghiordelele aruncate cu elan de ajutoarele Zeului. Nu a scăpat nmeni, chiar și comandantul navei, comandorul Mircea Târhoacă, deși este de 10 ani la bord și a mai fost botezat de câteva ori, a intrat în joc și și-a jucat rolul.Despre cadeți ce să mai spunem? După primele momente de ezitare, entuziasmul a fost general. Pentru cei din afara marinei, pentru publicul larg, vizionarea unui astfel de clip poate părea că aduce puțin cu ritualurile barbare marinărești, că Zeul și ajutoarele sale sunt puțin cam duri cu cei nebotezați. În realitate, lucrurile sunt la polul opus, iar distracția este garantată și generală. Nu am auzit pe nimeni pe navă care să se plângă de această experiență. Chiar și cadeții germani s-au distrat, iar unora le-a plăcut atât de mult încât au cerut să mai fie botezați o dată. La ei, tradiția este mai strictă, în sensul că astfel de evenimente se organizează doar atunci când nava trece Cercul Polar sau Ecuatorul și mult mai dură. Aici în Marea Ionică, în drumul nostru spre sud-est, de ziua Sf. Marii, cadeții și echipajul au mai adăugat în bagajul de amintiri încă o filă, încă un moment de care își vor aminti cu plăcere în anii care vor veni. Pe lângă cei 4-5 Mariani de la bord, sărbătoritul zilei este caporalul Vasile Gheorghe, de nerecunoscut la adunarea de la ora patru, îmbrăcat regulamentar în ținuta albastru camuflaj (tot timpul îl vedem în costumul alb de bucătar), când a fost felicitat de comandantul navei la împlinirea vârstei de 31 de ani.Chiar dacă este sărbătoare, la lăsarea serii, căpitanul Sergiu Șerban ordonă adunarea studenților pe puntea dunetă, pentru verificarea temei de ieri, pentru calcularea și identificarea corectă a poziției stelelor cu ajutorul navisferei. A continuat până noaptea târziu cu observarea și identificarea stelelor și constelațiilor, plimbați de la prova la pupa, dar și învățarea calcului orei apusului și crepusculului, adică a intervalului de timp în care încă mai este puțină lumină și se pot pregăti observațiile astronomice. Adică pregătirea lor pentru navigație astronomică pe timp de noapte, aici în largul Mării Ionice, cu cerul înstelat deasupra noastră. Ce poate fi mai frumos?Text și foto: Facebook/ Bogdan Dinu