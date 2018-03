Botosaneanul care revolutioneaza agricultura. Secretul recoltelor bune cu efort minim si cu bani putini

gr google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretul recoltelor bune cu efort minim si cu bani putini Liviu Lionte este un agricultor neconventional. Nu a trait toata viata pe ogoare si nici nu urmeaza calea batatorita a legumicultorilor cu traditie din judetul Botosani. Tot ceea ce face este altfel in special in agricultura. Pentru sateanul din Oraseni, agricultura conventionala nu reprezinta in niciun caz o atractie. El este cel care a adus la Botosani, un nou concept, numit permacultura. Practic a cautat pe internet o metoda ieftina de a realiza o recolta cat mai bogata scrie adevarul.ro ” Noi am venit cu un concept nou pentru a economisi costurile de productie si mai ales timp si a fi cat mai eficienti. Cautam eu si fratele meu pe internet o me ...