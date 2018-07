Box-office nord-american: `The Equalizer 2` a depasit `Mamma Mia! Here we go again`

"The Equalizer 2", cu Denzel Washington în rol principal, a depăşit aşteptările şi s-a clasat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 35,8 milioane de dolari, în weekendul de lansare, faţă de filmul "Mamma Mia! Here we go again", care a generat 34,4 milioane de dolari.

Lungmetrajul "The Equalizer 2", primul sequel din cariera lui Washington, îl prezintă pe Robert McCall care îi salvează pe cei agresaţi, exploataţi şi oprimaţi, pedepsindu-i pe cei vinovaţi. În rolurile principale sunt Pedro Pascal, Ashton Sanders, acompaniaţi de Bill Pullman şi Melissa Leo. Regia filmului poartă semnătura lui Antoine Fuqua.

Musicalul "Mamma Mia! Here we go again", un alt sequel, omagiu adus grupului suedez Abba, cu Meryl Streep şi Cher, alături de Amanda Seyfried, Julie Walters, Christine Baranski, Dominic Cooper, Colin Firth, Pierce Brosnan şi Stellan Skarsgard, a debutat pe poziţia a doua în box office-ul nord-american.

Animaţia "Hotel Transylvania 3: Summer Vacation" a coborât pe poziţia a treia, generând încasări de 23,1 milioane de dolari. După două săptămâni de la lansare, filmul studiourilor Sony, regizat de Genndy Tartakovsky, a adunat 91 de milioane de dolari la nivel global.

Filmul SF "Ant-Man and the Wasp" (Disney - Marvel), cu Paul Rudd şi Evangeline Lilly în rolurile principale, a coborât un loc, până pe patru, generând încasări de 16,1 milioane de dolari.

Pe locul al cincilea în clasamentul nord-american se află animaţia "Incredibles 2" (Disney - Pixar), care, după al şaselea weekend de la premieră, are încasări de 11,5 milioane de dolari.

Filmul "Jurassic World: Fallen Kingdom" (Universal), regizat de J.A. Bayona, cu Chris Pratt şi Bryce Dallas Howard în rolurile principale, a coborât patru locuri, până pe şase. În cel de-al cincilea weekend de la premieră, lungmetrajul SF a generat încasări de 11 milioane de dolari.

"Skyscraper", care debutase săptămâna trecută pe poziţia a treia în clasament, a ajuns pe locul şapte, adunând încasări de 10,9 milioane de dolari. Este al cincilea film cu Dwayne Johnson lansat în decurs de 14 luni.

Lungmetrajul horror - SF "The First Purge" (Universal - Blumhouse), al patrulea din franciză, a coborât în al treilea weekend de la premieră, până pe opt. Filmul a avut încasări de 4,9 milioane de dolari.

Thrillerul "Unfriended: Dark Web" a debutat în clasamentul nord-american pe poziţia a noua, generând încasări de 3,4 milioane de dolari.

Comedia fantasy "Sorry to Bother You" (Annapurna), regizată de Boots Riley, a coborât pe ultima poziţie, cu încasări de 2,8 milioane de dolari.