BOX: Robert Jitaru s-a calificat in semifinalele Campionatelor Europene Under 22 de la Targu Jiu

UPDATE: Dupa Robert Jitaru (56 kg), si Alberto Biro (81 kg) si-a asigurat prezenta in semifinalele Campionatelor Europene de box pentru seniori Under 22 de la Targu Jiu. Pugilistul de la SCM Bacau, antrenat de Relu Auras, a reusit o victorie mare in sferturile de finala, in fata rusului Sergei Murasev. Meciul a fost pe muchie de cutit, iar victoria partajata in favoarea boxerului roman spune totul despre cum s-au desfasurat ostilitatile in ring. In semifinale, Alberto Biro il va intalni pe ucraineanul Stepan Hrekul. Vezi si: VIDEO! "UMILINTA, CATASTROFA, PUMN IN FIGURA!" Argentinienii se tem pentru Cupa Mondiala: "Fara Messi nu existam!" Romania are astfel asigu ...