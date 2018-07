Brad Pitt si Leonardo DiCaprio au refuzat sa joace in „Brokeback Mountain”

Regizorul Gus Van Sant a dezvăluit într-un interviu acordat IndieWire că actorii Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio au refuzat să joace în „Brokeback Mountain”, povestea de dragoste dintre doi bărbaţi care a fost premiată cu opt Oscaruri în 2006. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Van Sant, căruia i-a fost propus să regizeze filmul care, în final, a fost realizat de Ang Lee, şi-a amintit de lipsa de interes arătată de cei doi faţă de rolurile care au adus recunoaşterea internaţională lui Jake Gyllenhaal şi Heath Ledger. „Nimeni nu a vrut să îl facă. Lucram la el şi simţeam că aveam nevoie de o distribuţie cu adevărat puternică, una faimoasă. Nu funcţiona. I-am întrebat pe Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Matt Damon şi Ryan Phillippe. Toţi au spus nu”, citează Variety. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Diana Ossana, care a produs filmul cu James Schamus pentru Focus Features, a confirmat pentru IndieWire cele afirmate de Van Sant. Dintre cele două roluri, Ennis (jucat în final de Ledger) a pus cele mai mari probleme pentru producători, a mai spus Ossana. Van Sant a mai afirmat că, după refuzul vedetelor, nu îi rămânea decât să distribuie necunoscuţi. „Nu eram pregătit. Nu sunt sigur de ce”. Cineastului a mai dezvăluit că i-a fost oferit de către unul dintre producătorii „Call Me By Your Name” să regizeze lungmetrajul lansat anul trecut, însă acesta a revenit lui Luca Guadagnino. Filmul, care l-a încântat pe Van Sant, a fost bine primit de public şi premiat cu Oscar pentru „cel mai bun scenariu adaptat”. Cel mai recent film al lui Van Sant, „Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot”, cu Joaquin Pho ...