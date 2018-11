Bradul de 100.000 de euro din Targu, luat in rate si folosit doar 2 ani, ramane in depozit anul acesta

Cel mai scump brad din tara, confectionat din aluminiu si otel, in valoare de 100.000 de euro, cumparat de Primaria Targu-Jiu in rate si folosit doar doi ani, va ramane in acest an inchis intr-un depozit. Autoritatile vor un brad natural, inalt de 18 metri, care costa 5.000 de lei.