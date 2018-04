„Branza de cauciuc din ulei de palmier”, ultimul experiment social pe stomacul romanilor! De la sapun, la branza!

branza

Asa cum vinul se mai poate face uneori si din struguri, la fel si branza pe care o mananca romanii se mai face si din lapte, dar mai rar si numai de catre tarani.

Vorbim de un experiment social interesant, perfect legal, in care industria agroalimentara mondiala ne obisnuieste de ani buni cu alimente facute partial sau total cu inlocuitori.

Cum experimentul cu inlocuirea de substante naturale din sucuri a reusit si astazi bem sucuri carbogazoase in care doar apa mai este naturala, restul componentelor fiind artificiale, s-a trecut la faze experimentale mai evoluate… la nivel de branza, carne etc…

Care este oare miza acestui experiment? Evident o miza financiara si astazi vom analiza cazul branzei cauciuc din lapte de palmier. In Romania noastra frumoasa se comercializeaza anual circa 30 000 de tone de cascaval si aproximativ 50 000 t de telemea.

O mica parte din branza provine de la tarani si este realizata din lapte, dar cea mai mare parte provine din industria agroalimentara mondiala si aici apare problema.

Industria agroalimentara (cu mici exceptii) a inceput acest experiment social de multi ani, experiment social in cadrul legii, lege care permite realizarea de produse asemanatoare vizual cu branza si cascavalul dar care sunt realizate total sau partial din uleiuri vegetale de soia si in special de palmier.

Motivatia pentru care industria face acest joc este una financiara si tehnica. O branza telemea din ulei vegetal poate sta luni si ani de zile in raft fara sa se strice, in timp ce o telemea din lapte dupa cateva saptamani isi schimba aspectul comercial. Din punct de vedere financiar uleiul vegetal si in special uleiul de palmier se obtin la preturi asa de joase incat constituie o mana cereasca pentru industria agroalimentara a laptelui.

Ca sa faci branza din lapte ai nevoie de mult lapte si branza ar avea un pret corect, evident mai ridicat decat pretul branzei din uelei vegetal (1 kilogram de branza telemea = 7 kilograme de lapte, 1 kilogram de cas = 9 kilograme de lapte, 1 kilogram de cascaval = 12 kilograme de lapte, 1 kilogram de iaurt = 1 kilogram de lapte, 1 kilogram de unt = 22,50 kilograme lapte, un kilogram de smantana = 26,3 kilograme de lapte).

Iata ce spun despre acest experiment social la scara planetara cativa oameni de bine care au inteles smecheria legala cu branza de palmier:

„Din saracie si lipsa de informare, romanii cumpara mai ales telemeaua ieftina, care e facuta cu uleiuri vegetale. In schimb, micii producatori romani din zone cu traditie ca Bucovina, ori Satu Mare, sunt in pragul falimentului, pentru ca nu pot concura la pret cu aceasta telemea falsa”, a declarat, pentru EVZ, Claudiu Franc, presedintele FCBR (Federatia Crescatorilor de Bovine din Romania).

„Este vorba de un ulei de palmier hidrogenat care din punct de vedere nutritional difera drastic fata de uleiul de palmier nehidrogenat. Practic, este o margarina de generatia intai. Contine acizi grasi care duc la aparitia bolilor cardiovasculare si a unor forme de cancer”, ne spune prof. Dr. GHEORGHE MENCINICOPSCHI, specialist in nutritie.

„In raionul de lactate ar trebui separate cele care contin 100% lapte si cele care au alte ingrediente, astfel incat consumatorul sa fie corect informat. Gasim la raion branza cauciucata, facuta din uleiuri si margarina”, mai spune Claudiu Franc.

„La unt, cam jumatate din grasimea declarata este lactata, iar cealalta jumatate este substituita de grasime vegetala. La branza, 100% este substituita. Sunt multe probe in care grasimea declarata lactata este vegetala”, spune Anca Gavril, director laborator analize.

„Desi TVA-ul este de 20% (problema persista de multi ani) pentru toate produsele, cum va explicati ca se gasesc in magazine branzeturi de provenienta incerta care se vand cu pretul de 10 lei sau chiar mai putin?! In mod cert acel produs contine orice altceva numai lapte nu. In conditiile in care pentru 1 kilogram de cascaval este nevoie de 5,5-5,6 kilograme de lapte crud, care trebuie colectat, procesat si la care se aplica si TVA, un astfel de produs nu poate ajunge pe rafturile marilor retaileri la acest pret ridicol de doar cativa lei”, spune de asemenea Claudiu Franc.

„Produsele lactate ce contin grasimi vegetale sunt daunatoare sanatatii, motiv pentru care ar trebui etichetate la fel ca pachetele de tigari” spune ministrul bulgar al Agriculturii, Miroslav Naydenov la forumul Clean Food, citat de Novinite. Cum o mare parte din branza din ulei de palmier din Romania vine pe filiera bulgareasca am pus si o fotografie cu branzeturi bulgaresti in capul articolului.

„Problema grasimilor hidrogenate este ca, asemeni unturii, sunt puternic aterogene. Ele au efecte grave asupra vaselor de sange”, sustine dr. Gheorghe Mencinicopschi.

De la sapun la branza!

De ce sa faci branza din ulei de palmier?

Pentru ca este cel mai ieftin, cel mai productiv si evident cel mai chimizat ca productie, ulei din lume!

Pentru a obtine 10 tone de grasime e nevoie de 1,2 hectare de palmieri, 6 hectare de rapita sau floarea soarelui si 8 hectare de maslini.

Daca ar trebui sa asiguram ratia calorica a 100 persoane timp de un an, am avea nevoie de un singur hectar cu palmieri comparativ cu 3 hectare de porumb, 5 de grau, 6 de rapita, 8 hectare de iarba.

Asa s-a reusit la nivelul Pacificului inlocuirea completa a padurii tropicale cu plantatii industriale extrem de chimizate de palmieri, ceea ce inseamna o adevarata catastrofa ecologica.

Istoria povestii cu uleiul de palmier se pare ca are in spate o intalnire discreta intre plantatorii malaezieni de palmieri si chimistii occidentali, intalnire ce a deschis era margarinei.

Pe la mijlocul secolului trecut industria sapunului si a detergentilor s-a transformat in industrie alimentara iar produsul creat a fost margarina, din simplu motiv ca tehnologia de fabricatie este aceeasi!

De la „Pofta Buna” la „Noroc Bun”

Cum putem oare noi romanii sa recunoastem o branza din lapte fata de o branza din ulei vegetal? Foarte simplu, datorita pretului de vanzare!

Daca vreti branza telemea din lapte pretul de vanzare trebuie sa fie de minim 25-30 de lei/kg iar la cascaval minim 45 de lei si sa provina de la tarani pe cat posibil.

Sub acest pret, sunteti bieti cobai in acest experiment de inginerie sociala si va recomand sa aveti un stomac rezistent… la cauciuc!

Iar in loc de „ Pofta Buna ” astazi cand va asezati la masa cu familia, am sa va urez dragi romani „ Noroc Bun” ca la mina, unde stii cand intri dar nu stii daca mai iesi !

Biet popor, sarac la buzunar si la minte uneori, stii tu oare cate te mai asteapta?

