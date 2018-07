batranica jefuita de doi tiganusi pe strada in plina zi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Imagini incredibile surprinse intr-un cartier din Brasov. In plina zi, o batrana este urmarita si jefuita de doi copii. In imaginile surprinse de o camera de supraveghere din zona se vede cum batrana merge cu greutate pe strada. Sacosa pe care o tine la spate devine tinta pentru doi baieti. Cei doi o urmaresc o vreme, dupa care unul dintre ei se apropie in fuga de batrana, ii smulge plasa si se face nevazut. Intreaga scena a fost surprinsa de un telespectator Digi24. Barbatul, care a montat o camera de luat vederi pentru a-si supraveghea masina, a vazut imaginile si a sunat la 112. Politistii spun ca au investigheaza cazul. "Politia a fost sesizata cu privi ...