Brasov: Primarul Decebal Fagadau a semnat actul constitutiv si statutul Asociatiei Axa de Dezvoltare Brasov-Bucuresti-Constanta (galerie foto)

Dupa decizia istorica a SUA de a-si reloca ambasada la Ierusalim, recunoscand astfel acest oras drept capitala a Israelului, Trump se declara optimist ca in privinta conflictului israelo-palestinian va functiona asa-numita solutie a doua state.

Aurelian Giosan, studentul de la Iași condamnat la închisoare pe viață, în primă instanță, pentru măcelărirea colegilor săi, a luat o decizie surprinzătoare în timpul judecării apelului. Tânărul acuzat că și-a ucis cu sânge rece un coleg de cămin, în 2015, și l-a rănit grav pe un altul, a sărit la judecătorii și procurorii din […]