Brasovul va gazdui Campionatul Mondial de ultramaraton

Braşovul va găzdui, pe 1 septembrie 2019, Campionatul Mondial de ultramaraton pe distanţa de 50 de kilometri, scrie Mediafax.

Campionatul Mondial de ultramaraton se va desfăşura pe un traseu tradiţional. Adică pe traseul maratonului ”15 Noiembrie”, dus – întors, adus deja la anumite standarde. O buclă măsoară 10 kilometri, astfel că sportivii vor parcurge 5 ture. ”Dacă aducem la Braşov 35-40 de ţări înseamnă deja o realizare importantă. Pentru a organiza şi competiţii pe pistă într-un viitor, trebuie să arătăm că avem capacitate organizatorică”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Atletism, Florin Florea.

În momentul în care a candidat pentru funcţia de preşedinte al forului, Florin Florea s-a gândit la posibilitatea de a aduce un Campionat European de cros. Înainte s-a ivit însă această posibilitate, cu Mondialul de Ultramaraton. O competiţie adevărată de pistă, adică un Campionat European sau Mondial de seniori, este aproape imposibil de atras azi în România. În primul rând, pentru că în ţară nu există un stadion mare cu pistă de atletism decât cel de la Cluj. Apoi, IAAF impune şi alte condiţii. ”Un Campionat European de atletism pe pistă înseamnă bani. S-au vândut aproape 300.000 de bilete la ultima competiţie de profil desfăşurată în Germania, Berlin. Una din condiţiile principale este să vinzi bilete pentru că atletismul este un business, nu mai este ce ştim noi. În concluzie, nu o să primim vreodată un Campionat European de seniori dacă nu aducem minimum 20.000 de oameni pe stadion plătitori de bilete, pentru că este condiţie, apare pe tabelă în fiecare zi câţi oameni au plătit. Astfel, am început să o luăm din aproape în aproape, să accesăm competiţiile care le putem organiza. A apărut şansa cu Asociaţia Internaţională de Ultraatlerism, am avut şi o persoană foarte motivată pe această parte, Diana Amza, astfel că am spus <>, a explicat Florin Florea.