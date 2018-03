Bravo! Acest politist din Iasi a salvat astazi doua fete de la inec! A intrat in apa rece sa le scoata - FOTO/VIDEO

Teodor Buculei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de astazi, un eveniment nefericit a avut loc la Podu Iloaiei. Doua fetite, in varsta de 11, respectiv 12 ani au intrat in apa dar nu au mai reusit sa iasa. Din fericire, autoritatile au intervenit prompt si le-au scos la timp pe acestea din apa. Acestea se aflau in soc hipotermic si au fost transportate de urgenta la Spitalul Sf. Maria din Iasi. Vezi si: EXCLUSIV! Cms. Buculei Ovidiu va fi seful Sectiei III Politie Iasi, iar Madalin Taranu va fi adjunct Teodor Buculei, in varsta de 22 de ani este politistul care le-a scos pe fetite din apa rece. Acesta este fiul comisarului-sef Ovidiu Buculei. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale, dar si po ...