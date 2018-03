Bravo! Imnul Romaniei s-a auzit la Ultramaratonul Arctic Ultra 6633! - VIDEO

tiberiu useriu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momente cu adevarat emotionante au avut loc la finalul Ultramaratonului Arctic, castigat pentru a treia oara consecutiv de Tiberiu Useriu. Romanul a trecut linia de sosire cu un avantaj consistent fata de urmatorul clasat, dar si cu steagul Romaniei in maini. Experienta incredibila a lui Tiberiu Useriu la ultramaratonul de la Cercul Polar: "M-a mancat de viu. Am o infectie" - VIDEO Surpriza pregatita de organizatori a fost intampinarea lui Tibi in acordurile Imnului National al Romaniei. Useriu a fost felicitat de organizatori, iar steagul purtat de el avea insemnele Centenarului Marii Uniri. Tiberiu Useriu (44 de ani) a castigat pentru a treia oara consecutiv Ultramaratonul Arctic Ultra 6 ...