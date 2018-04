Bravo! Inca o echipa romaneasca de handbal, in finala celei mai importante competitii

Potaissa Turda google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce SCM Craiova s-a calificat in finala cupei EHF, la fete, echipa de handbal masculin Potaissa Turda s-a calificat duminica, pe teren propriu, in finala Challenge Cup, dupa ce a invins formatia islandeza IBV Vestmannaeyjar, cu scorul de 28-24 (13-11), in mansa retur din semifinale. Principalii marcatori ai partidei au fost Ghia 6 goluri, Adomnicai 4, pentru Potaissa, respectiv Sigurbjornsson 6 reusite, scrie news.ro. In tur, Potaissa a pierdut in Islanda, cu 28-31, iar scorul general este de 56-55, cu care se califica in finala. In ultimul act, Potaissa se va duela cu AEK Atena, care a eliminat in cealalta semifinala pe portughezii de la Madeira Andebol SAD (29-21 si 23-23). In sferturi, Potais ...