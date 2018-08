Bravo! Simona Halep este in semifinale la Cincinnati!!

SIMONA HALEP google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep, lider WTA, s-a calificat in semifinalele turneului de la Cincinnati, vineri noapte, dupa ce a invins-o in sferturile de finala pe Lesia Tsurenko, locul 44 WTA, cu scorul de 6-4, 6-1. In penultimul act o va intalni pe invingatoarea dintre Madison Keys si Arina Sabalenka, potrivit Mediafax. Dupa 2-0 cu Barty la orele pranzului in Statele Unite, liderul WTA a surclasat-o cateva ore mai tarziu pe Tsurenko. Romanca a trecut printr-un moment dificil in primul set, cand a fost condusa cu 4-1, dar a reusit apoi o serie de 10 game-uri la rand. Simona Halep a ajuns, asadar, din nou in semifinale si este la doi pasi de o dubla istorica, Montreal - Cincinnati. Deocamdata ea a adunat opt victorii la ra ...