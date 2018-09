Brazilia: Jair Bolsonaro, candidatul extremei dreapta la alegerile prezidentiale, a fost injunghiat

Deputatul de extremă dreapta Jair Bolsonaro, favoritul primului tur al alegerilor prezidenţiale de luna viitoare din Brazilia, a fost operat joi de urgenţă după ce a fost înjunghiat în abdomen la un miting de campanie, transmite AFP. Foto: (c) RAYSA LEITE / EPA Unul din fiii săi, Flavio Bolsonaro, deputat de Rio de Janeiro, care a anunţat atacul şi a evocat mai întâi pe Twitter unele "răni superficiale", a revenit apoi pe contul său: "Din nefericire, este mai grav decât am crezut". "El are perforate ficatul, un plămân şi o parte de intestin. A pierdut mult sânge. Starea sa pare acum că s-a stabilizat. Să ne rugăm pentru el", a scris acesta. Foto: (c) Felipe Couri HANDOUT / EPA Spitalul din Juiz de Fora, oraşul cu 700.000 de locuitori din statul Minais Gerais (sud-est) unde s-a produs atacul, a dezminţit însă la puţin timp după aceea că ficatul lui Bolsonaro ar fi fost afectat. Potrivit spitalului Santa Casa, citat de site-ul G1, Bolsonaro, 63 de ani, a fost atins la intestin, nu la ficat, iar starea sa este considerată "stabilă". Instituţia a mai precizat că pacientul a fost operat de urgenţă. Foto: (c) Felipe Couri HANDOUT / EPA Un purtător de cuvânt al poliţiei militare din Minais Gerais a declarat pentru AFP că suspectul, un bărbat de 40 de ani, a fost imediat arestat. Conform mai multor site-uri de ştiri, agresorul ar fi un fost militant al partidului de stânga PSOL şi ar fi spus că a acţionat "în numele Domnului". Foto: (c) AP Imaginile tv au arătat că atacul a avut loc atunci când Bolsonaro, într-un tricou galben şi purtat pe umeri de simpatizanţi, saluta mulţimea pe o stradă aglomerată din Juiz de Fora. AFP menţionează că incidentul este unul rar într-o campanie prezidenţială din Brazilia şi că Bolsonaro, în calitate de candidat, beneficia de protecţie din partea poliţiei. Foto: (c) Andre Penner / AP Mare admirator al dictaturii militare (1964-1985) şi un obişnuit al derapajelor rasiste, misogine sau homofobe, Jair Bolsonaro conduce detaşat în intenţiile de vot pentru primul tur al alegerilor prezidenţiale (22%), după cum a indicat un prim sondaj realizat după invalidarea candidaturii fostului preşedinte Luis Inacio Lula da Silva, considerat până acum mare favorit în ciuda condamnării sale la 12 ani de închisoare pentru corupţie. Însă Bolsonaro, de la micul Partid Social Liberal, ar fi învins în turul doi de aproape toţi adversarii săi, potrivit ununui sondaj publicat miercuri. Foto: (c) Andre Penner / AP Preşedintele brazilian Michel Temer şi candidaţii cei mai importanţi au condamnat rapid atacul asupra deputatului de extremă dreapta. "Este intolerabil să vedem că într-un stat democratic nu este posibil să avem o campanie normală", a spus şeful statului. Foto: (c) Joedson Alves / EPA Ecologista Marina Silva, cotată pe poziţia a doua în sondaje, cu 12% intenţie de vot în primul tur, a apreciat atacul asupra candidatului drept "inadmisibil", "un dublu atentat, contra integrităţii sale fizice şi contra democraţiei". Candidatul PSDB (centru drreapta) Geraldo Alckmin a reacţionat pe Twitter scriind că "politica se face prin dialog, şi niciodată cu ură". Foto: (c) Eraldo Peres / AP Un alt candidat, Ciro Gomes (centru stânga) a respins de asemenea violenţa "ca limbaj politic" şi şi-a exprimat solidaritatea cu deputatul rănit. Conform agenţiei EFE, atacul suferit de candidatul de extremă dreapta Jair Bolsonaro, lider în sondajele referitoare la alegerile prezidenţiale din octombrie din Brazilia, a generat în doar două ore pe Twitter 808.000 comentarii. AGERPRES/ (AS - autor: Vicenţiu Purcărea, editor online: Adrian Dădârlat)