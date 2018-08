”Brazilianca” lui Nuțu Camataru s-a harjonit la plaja cu…

La mai multe luni după ce pictura "Salvator Mundi" a fost vândută pentru preţul record de 450 de milioane de dolari, un istoric de artă de la Oxford contestă atribuirea tabloului lui Leonardo da Vinci, scrie The Guardian. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cu ...

Ce influenta mai are liderul PSD? Ultima sa aparitie televizata a fost o incercare, o punere in scena pentru a-l prezenta pe Liviu Dragnea ca pe un politician care nu si-a pierdut puterea.

Mircea Badea a pierdut un pariu și a tebuit să-l onoreze. El făcuse prinsoare cu un lider de la PNL că Orban nu va mai fi președinte al partidului până la sfârșitul lunii iulie. Vedeta emisiunii de pe Antena 3 a apărut în platou îmbrăcat în maiou! Mircea Badea a explicat motivul: "Am pierdut un […]