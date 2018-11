BREAKING! ANM, prognoza speciala pentru București: Frig, ninsori, ploi și vant! Cum va fi vremea in Capitala

CIA a concluzionat ca printul mostenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman a ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi in Istanbul luna trecuta, contrazicand afirmatiile guvernului saudit potrivit carora printul nu a fost implicat in aceasta crima.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a inceput in 1999 cursurile unei facultati de contabilitate din Alexandria care a fost infiintata oficial, potrivit actelor de la Ministerul Educatiei Nationala, trei ani mai tarziu, in 2001, in baza unei Hotarari de Guvern emise in anul 2000.