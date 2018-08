BREAKING: Atac armat la un turneu de jocuri video din Florida. Mai multe persoane au fost ucise

Iata rezultatele inregistrate in partidele programate duminica in etapa cu numarul 6 a Ligii 1:

FCSB s-a impus duminica seara cu 4-1 pe terenul celor de la Viitorul, in cadrul etapei a 6-a a Ligii 1.

Mai multe persoane au murit, duminică, în urma unui atac armat comis în timpul unui turneu de jocuri desfășurat într-un complex din orașul Jacksonville, aflat în statul american Florida, au anunțat autoritățile, relatează site-ul postului BBC. Departamentul de poliție din Jacksonville au anunțat pe Twitter că mai multe persoane sunt rănite și au încurajat oamenii […] The post Atac armat în Florida! Mai multe persoane au fost ucise appeared first on Cancan.ro.