BREAKING Ministrul Cercetarii si Inovarii, Nicolae Burnete, a demisionat

Tristan Tate se laudă pe rețelele de socilaizare cu stilul său de viață și cu lucrurile scumpe pe care le deține. Fostul iubit Biancăi Drăgușanu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj, în care le povestește prietenilor virtuali cum au încercat polițiștii să îl aresteze și nu au reușit. Englezul a explicat cum […] The post Tristan Tate, urmărit de polițiști: “Au încercat ieri să mă aresteze și nu au putut“ appeared first on Cancan.ro.