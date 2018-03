Breaking news!  A fost ARESTAT Carles Puigdemont, fostul lider separatist din Catalonia

Carles Puigdemont google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Puigdemont a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre Danemarca, in drumul sau spre Belgia, unde fugise de autoritatile spaniole, iar acum este intr-o sectie de politie din Germania, a scris pe Twitter avocatul sau, Jaume Alonso-Cuevillas. Politia din orasul Kiel din nordul Germaniei a confirmat pentru dpa ca Puigdemont este in arest. Curtea Suprema din Spania a emis vineri noi mandate de arestare impotriva lui Puigdemont si a altor sase politicieni catalani care ...