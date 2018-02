Breaking news! Adrian Severin a fost eliberat  conditionat 

Adrian Severin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul eurodeputat Adrian Severin a fost eliberat conditionat. Decizia este definitiva si a fost luata de Tribunalul Bucuresti, miercuri, 28 februarie. Fostul europarlamentar Adrian Severin a fost trimis in judecata de DNA sub acuzatia ca, in perioada decembrie 2010 — martie 2011, a acceptat promisiunea a doi jurnalisti de la publicatia britanica "The Sunday Times", care efectuau o investigatie sub acoperire, de a-i plati 100.000 euro anual in schimbul depunerii de amendamente in comisiile de specialitate ale Parlamentului European, pe de o parte, si votarii impotriva altor amendamente ce nu corespundeau intereselor societatii comerciale pe care acestia pretindeau ca o sustin, pe de a ...