Breaking news! Alina Bica a castigat la ICCJ

Alina Bica 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aflata in Costa Rica, Alina Bica da inca o lovitura instantelor romanesti. In 20 mai, se va rejudeca apelul Alinei Bica, la ICCJ. Asta dupa ce Inalta Curte a admis contestatia in anulare a Alinei Bica la sentinta de 4 ani de inchisoare cu executare. Elena Udrea si Alina Bica nu au primit azil politic in Costa Rica In iunie 2018, Alina Bica a fost condamnata la 4 ani de inchisoare cu executare. In prima instanta, Alina Bica a primit patru ani de inchisoare cu executare pentru favorizarea faptuitorului, in vreme ce Adriean Videanu a fost achitat pentru savarsirea infractiunii de complicitate la abuz in serviciu. Adriean Videanu a fost acuzat de catre procurorii DNA ca si-a pasat actiunile asup ...