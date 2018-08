BREAKING NEWS! Alte protocoale secrete sunt anuntate de Darius Valcov

Darius Valcov google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila a avut in aceasta seara prima reactie dupa ce Parchetul a deschis un dosar penal dupa ce acesta a publicat pe pagina personala de protocolul secret semnat intre Parchetul General si SRI. Vezi si: Eduard Hellvig, directorul Serviciului Roman de Informatii, a sustinut o conferinta de presa in aceasta seara - LIVE TEXT „Eu am fost foarte atent, nu am fost neglijent si documentul nu a fost alterat", a declarat Valcov. Consilierul premierului a mai declarat ca aproape toata presa romaneasca stia de existenta acestui document. Valcov a precizat, intr-o postare pe ca protocolul a fost furnizat de o persoana, despre care consilierul ...