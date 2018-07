Breaking news! Anunt de ultima ora facut de Tudorel Toader

Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a reiterat, vineri dimineata, inainte de anuntul privind functia de procuror-sef DNA, ca este posibil ca unul dintre cei patru candidati sa fie desemnat, la fel cum este posibil ca niciunul sa nu fie desemnat si procedura sa se reia. "In mod evident, nu aveam cum sa iau decizia inaintea deliberarilor. La orele 10.00, ma intalnesc cu secretarii de stat, la orele 12.00, sper ca finalizam si va putem anunta rezultatele. Interviurile s-au desfasurat potrivit procedurii, iar despre rezultate, despre impresii putem vorbi numai dupa ce finalizam procedura. In mod firesc, regulamentar, exista aceasta posibilitate pe care eu am anuntat-o si daca vreti, o repet. Este pos ...