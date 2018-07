Breaking news! ANUNTUL lui Tudorel Toader! Ce se intampla cu sefia DNA

DNA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Justitiei a organizat, in perioada 09 – 27.07.2018, procedura de selectie a procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire in functia vacanta de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Selectia s-a desfasurat in conditiile prevazute de art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu Standardele de organizare si desfasurare a selectiei procurorilor in vederea efectuarii propunerilor de numire in functiile de conducere prevazute de art. 54, alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Standardele de evaluare a interv ...