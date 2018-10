Breaking news! Asasinul jurnalistei din Bulgaria este roman! Informatii de ultima ora

Victoria Marinova google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politia a retinut un suspect in cazul uciderii ziaristei Victoria Marinova, in varsta de 30 de ani, care a fost asasinata in localitatea bulgara Ruse in weekendul trecut, spun surse guvernamentale, relateaza Reuters. Potrivit unor publicatii din Bulgaria, suspectul ar fi un cetatean roman. Jurnalista de investigatii din Bulgaria, gasita fara viata pe malul Dunarii La ultima editie a emisiunii sale, din 30 septembrie, Marinova discutase cu un doi jurnalisti, un bulgar si un roman - Attila Biro de la ″Rise Project″⁣ - care investigau un caz de frauda cu fonduri europene, in care ar fi implicati oameni de afaceri, dar si alesi din Bulgaria. Surse din politie, citate de presa bulgara, sust ...