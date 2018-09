Breaking news! Atac armat in SUA! Sapte persoane au fost ranite

atac armat sua google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sapte oameni, printre care si copii, au fost impuscati joi in orasul Syaracuse din statul american New York, a anuntat sindicatul pompierilor prin retelele sociale preluate de Reuters, incormeaza Agerpres. Atac armat in SUA! Patru persoane ranite intr-o cladire de birouri Politia a reactionat la incident putin dupa ora locala 21 si a gasit la fata locului mai multi raniti. Politia nu a precizat numarul exact al victimelor, nici gravitatea ranilor. Potrivit site-ului de internet Syracuse.com, incidentul a avut loc in centrul orasului la o reuniune familiala prilejuita de decesul unei persoane care suferea de cancer. Aceeasi sursa relateaza ca au fost trase cel putin 10 focuri de arma, iar la ora locala ...